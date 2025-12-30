Омичей попросили не смывать в унитазе испортившуюся сельдь под шубой

В ведомстве отметили, что в праздничные дни на миллионный Омск будет выделено лишь 25 аварийных бригад. Диспетчеры предприятия в новогодние каникулы будут круглосуточно принимать сведения о состоянии систем водоснабжения и водоотведения в Омске. Получить информацию, сообщить о любых неисправностях, утечках или об открытых люках можно по телефонам: 75−16−00 (диспетчерская по водоснабжению) и 75−04−00 (диспетчерская по водоотведению).