Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей попросили не смывать в унитазе испортившуюся сельдь под шубой

Во избежание неприятных последствий, жителям города также не стоит утилизировать в домашней канализации пищевые отходы, полиэтиленовые пакеты, упаковку от подарков и средства гигиены.

Источник: Комсомольская правда

Омский водоканал убедительно просит горожан в предстоящие праздничные дни не утилизировать продукты питания в сети городской канализации. Последствия могут испортить запахом и видом ощущение праздника всему многоквартирному дому.

Испортившиеся продукты, пищевые отходы и жиры, полиэтиленовые пакеты, упаковку, средства гигиены, влажные салфетки необходимо утилизировать как твердые коммунальные отходы. Их ни в коем случае нельзя утилизировать через домашнюю канализацию.

«Выполнение этих элементарных правил позволит избежать возникновения засоров и не омрачит праздничные дни», — заявили в АО «ОмскВодоканал».

В ведомстве отметили, что в праздничные дни на миллионный Омск будет выделено лишь 25 аварийных бригад. Диспетчеры предприятия в новогодние каникулы будут круглосуточно принимать сведения о состоянии систем водоснабжения и водоотведения в Омске. Получить информацию, сообщить о любых неисправностях, утечках или об открытых люках можно по телефонам: 75−16−00 (диспетчерская по водоснабжению) и 75−04−00 (диспетчерская по водоотведению).