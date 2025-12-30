Омичей попросили не смывать в унитазе испортившуюся сельдь под шубой

Омский водоканал убедительно просит горожан в предстоящие праздничные дни не утилизировать продукты питания в сети городской канализации. Последствия могут испортить запахом и видом ощущение праздника всему многоквартирному дому.
Испортившиеся продукты, пищевые отходы и жиры, полиэтиленовые пакеты, упаковку, средства гигиены, влажные салфетки необходимо утилизировать как твердые коммунальные отходы. Их ни в коем случае нельзя утилизировать через домашнюю канализацию.
«Выполнение этих элементарных правил позволит избежать возникновения засоров и не омрачит праздничные дни», — заявили в АО «ОмскВодоканал».
В ведомстве отметили, что в праздничные дни на миллионный Омск будет выделено лишь 25 аварийных бригад. Диспетчеры предприятия в новогодние каникулы будут круглосуточно принимать сведения о состоянии систем водоснабжения и водоотведения в Омске. Получить информацию, сообщить о любых неисправностях, утечках или об открытых люках можно по телефонам: 75−16−00 (диспетчерская по водоснабжению) и 75−04−00 (диспетчерская по водоотведению).