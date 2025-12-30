Таможня рассказала, могут ли белорусы привезти на авто живую ель из-за границы

«Физическое лицо может ввезти ель, в том числе в рамках беспошлинного перемещения через границу товаров для личного пользования», — уточнили в ведомстве.
И заметили: в том случае, если стоимость ели превышает установленные лимиты (речь идет про 500 евро и (или) 25 килограммов), белорусам необходимо будет заполнить пассажирскую декларацию, а также уплатить таможенную пошлину в части превышения норм.
«Важно помнить, что ввоз ели (при условии, что она не может служить посадочным материалом) разрешается без сопровождения фитосанитарного сертификата, когда ее вес составляет не более 5 килограммов», — обратили внимание в ГТК.
Если же вес будет больше, что наличие фитосанитарного сертификата, который выдан уполномоченными органами по карантину страны-экспортера, является обязательным. В ведомстве пояснили, что рождественские деревья являются товарами, подлежащими карантинному фитосанитарному контролю.
Также важно обращать внимание на то, что в списках СИТЕС есть отдельные редкие виды ели, международная торговля которыми требует специальных разрешений и строгого контроля. Таможня просит белорусов учитывать указанную информацию.