Белоусов назвал 2026-й годом новых побед, достижений во всех начинаниях

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Наступающий 2026-й год будет годом новых побед Вооружённых сил РФ, достижений во всех начинаниях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Белоусов вручил военнослужащим госнаграды за профессионализм, мужество и храбрость проявленные в ходе СВО.
«Хотел бы поздравить вас и ваших близких с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего самого хорошего. Наступающий год будет годом наших новых побед, достижений во всех наших начинаниях», — приводит слова Белоусова Минобороны РФ.
