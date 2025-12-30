Ричмонд
Белоусов назвал 2026-й годом новых побед, достижений во всех начинаниях

Белоусов: 2026-й будет годом новых побед, достижений во всех начинаниях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Наступающий 2026-й год будет годом новых побед Вооружённых сил РФ, достижений во всех начинаниях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Белоусов вручил военнослужащим госнаграды за профессионализм, мужество и храбрость проявленные в ходе СВО.

«Хотел бы поздравить вас и ваших близких с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего самого хорошего. Наступающий год будет годом наших новых побед, достижений во всех наших начинаниях», — приводит слова Белоусова Минобороны РФ.

