Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе закрыли роддом

В башкирской столице окончательно закрылся роддом № 8. Накануне главный врач медучреждения подписал соответствующий приказ, сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава Башкирии. Рожениц не принимают уже с июля.

Источник: Башинформ

Как пояснили в ведомстве, здание 1956 года постройки не соответствовало требованиям санитарных норм и правил. К тому же, в последние три года отмечался низкий поток рожениц. Если в 2022 году родили 1758 женщин, то в 2024 году и было 1294, в 2025 году роддом принял на свет малышей у 505 женщин.

Все беременные маршрутизированы в городской перинатальный центр. Сотрудникам родильного отделения предложили другие рабочие места, подчеркнули в минздраве.

Ранее «Башинформ» публиковал график помывки роддомов на 2026 год.