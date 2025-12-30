В Уфе закрыли роддом

Как пояснили в ведомстве, здание 1956 года постройки не соответствовало требованиям санитарных норм и правил. К тому же, в последние три года отмечался низкий поток рожениц. Если в 2022 году родили 1758 женщин, то в 2024 году и было 1294, в 2025 году роддом принял на свет малышей у 505 женщин.