Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская приправа для супа попала под запрет в Беларуси из-за кишечной палочки

Госстандарт запретил продавать опасную приправу для супа в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Речь идет про смесь пряностей и специй «Деликат» «Смесь для супа 200». Производителем приправы является ООО «Колычевское производственное предприятие» (Россия). В момент проверки было обнаружено превышение допустимого уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (в 1,2 раза), а также содержания плесени (в пять раз) и наличию бактерий группы кишечной палочки — колиформы в 0,01 грамма продукта. Указанную приправу запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 25 декабря 2025 года.