Российская приправа для супа попала под запрет в Беларуси из-за кишечной палочки

Речь идет про смесь пряностей и специй «Деликат» «Смесь для супа 200». Производителем приправы является ООО «Колычевское производственное предприятие» (Россия). В момент проверки было обнаружено превышение допустимого уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (в 1,2 раза), а также содержания плесени (в пять раз) и наличию бактерий группы кишечной палочки — колиформы в 0,01 грамма продукта. Указанную приправу запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 25 декабря 2025 года.