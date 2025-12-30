Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цивилева рассказала, как изменился образ человека с инвалидностью

Цивилева: фонд «Защитники Отечества» изменил образ человека с инвалидностью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда фонд «Защитники Отечества» Анна Цивилева в докладе президенту РФ Владимиру Путину рассказала, что фонд смог поменять образ человека с инвалидностью — теперь такой человек воспринимается обществом как тот, кто может реализоваться во всех своих начинаниях.

«То есть в целом мы сейчас поменяли образ человека с инвалидностью, и он воспринимается теперь социумом не тем, кто нуждается в помощи, а тем человеком, который имеет возможности жить активной жизнью, приносить пользу государству, полностью реализоваться во всех своих начинаниях, желаниях», — сказала Цивилева в ходе встречи с президентом.

По ее словам, это совершенно новая идеология, которую привносят ветераны своей активной жизненной позицией и желанием продолжить служить государству даже на мирном поприще.

Узнать больше по теме
Анна Цивилева: биография замминистра обороны и главы «Колмара»
Сегодня бывший врач-психиатр Анна Цивилева — действительный государственный советник 3 класса, работающий на высокой государственной должности в Министерстве обороны. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше