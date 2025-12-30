Цивилева рассказала, как изменился образ человека с инвалидностью

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда фонд «Защитники Отечества» Анна Цивилева в докладе президенту РФ Владимиру Путину рассказала, что фонд смог поменять образ человека с инвалидностью — теперь такой человек воспринимается обществом как тот, кто может реализоваться во всех своих начинаниях.
«То есть в целом мы сейчас поменяли образ человека с инвалидностью, и он воспринимается теперь социумом не тем, кто нуждается в помощи, а тем человеком, который имеет возможности жить активной жизнью, приносить пользу государству, полностью реализоваться во всех своих начинаниях, желаниях», — сказала Цивилева в ходе встречи с президентом.
По ее словам, это совершенно новая идеология, которую привносят ветераны своей активной жизненной позицией и желанием продолжить служить государству даже на мирном поприще.