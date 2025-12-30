12 альтернатив живой елке на Новый год

Прекрасной альтернативой новогодней ели может быть пихта, Иголки у нее, в отличие от ели, не колючие, поэтому наряжать пихту гораздо приятнее. К тому же, в отличие от ели, иголки практически не осыпаются, что при использовании в доме является большим плюсом, советует Антонина Болотина. По словам эксперта, в качестве новогоднего дерева можно использовать разновидности сосны, а также экзотические криптомерию или араукарию.