12 альтернатив живой елке на Новый год

Новый год — это время волшебства, радости и традиционной новогодней елки. Однако если вы хотите чего-то необычного и оригинального, то существует множество других вариантов украшения дома к празднику. Рассказываем о десяти интересных альтернативах новогодней елке.
Эксперты в статье:
- Антонина Болотина, основатель ландшафтной компании «Территория ландшафта»;
- Мария Паршина, бренд-менеджер компании Estima.
1. Букет из веток и украшений
Этот вариант подойдет для тех, кто любит цветы и природные материалы. Вы можете собрать красивый букет из веток и украсить его новогодними игрушками и гирляндами.
2. Елка-лестница
Это вариант для любителей минимализма. Для создания такой елки в скандинавском стиле возьмите стремянку и украсьте ее гирляндой или игрушками. Для запаха хвойного дерева можно добавить пару настоящих еловых веточек, советует Мария Паршина.
3. Новогодний уголок из книг
Это вариант для тех, кто любит читать. Надо взять старые книги и сложить их так, чтобы получилась форма елки. Можно сделать копию нескольких страниц из любимых книг, чтобы вырезать их и соорудить звезду на вершине. После этого книги украшаются игрушками и гирляндами — и новогодняя елка готова, говорит Мария Паршина.
4. Елочный принт
Можно попробовать сделать фотографию елки и превратить ее в крупномасштабную инсталляцию в салоне офисной печати. После этого, по словам экспертов, фотография крепится к длинному деревянному дюбелю и вешается, как гобелен, на веревке.
5. Пихта и криптомерия
Прекрасной альтернативой новогодней ели может быть пихта, Иголки у нее, в отличие от ели, не колючие, поэтому наряжать пихту гораздо приятнее. К тому же, в отличие от ели, иголки практически не осыпаются, что при использовании в доме является большим плюсом, советует Антонина Болотина. По словам эксперта, в качестве новогоднего дерева можно использовать разновидности сосны, а также экзотические криптомерию или араукарию.
«В роли новогоднего дерева не обязательно должны выступать хвойные растения. Из европейской традиции к нам приходит использование остролиста (падуба). Это дерево с плотными зелеными листьями и красными ягодами в Европе считается рождественским символом», — говорит Антонина Болотина.
6. Елка из веток и веревок
Для этого надо собрать несколько веток разной длины, закрепить их веревкой в форме елки, украсить игрушками и гирляндами — и получится стильная новогодняя композиция.
7. Елка из подручных материалов
Можно использовать то, что есть под рукой: старые газеты, бумагу, ткани. В общем, все, что поможет создать оригинальную новогоднюю елку.
8. Елка из суккулентов
Надо найти форму для посадки в виде конуса или же приобрести суккуленты (растения) и горячий клей, чтобы создать это уникальное дерево. Суккуленты с помощью клея крепятся в конусе и получается некое подобие новогодней ели, говорит Мария Паршина. При этом надо не забыть добавить несколько украшений на свой вкус.
9. Елка из конфет и сладостей
Вместо елки, по словам экспертов, можно собрать фигурную пирамидку из коробок конфет и других сладостей, которая оборачивается светящейся гирляндой, а наверху украшается леденцом в форме звезды. При создании такой импровизированной елки можно использовать, например, цветные ленты и бусы, это сделает композицию более яркой, оригинальной и запоминающейся.
10. Елка из веток, палок и ниток
Можно создать необычную елку из палочек или веток, связав их нитками в форме елки, а также украсить игрушками и гирляндами.
11. Елка из мягких игрушек
Если у человека есть коллекция мягких игрушек, то можно использовать их для создания новогодней композиции. Эксперты советуют расставить игрушки разной высоты в форме елки, а затем украсить их гирляндами и огоньками. Получится мягкая и уютная новогодняя елка.
12. Меловая елка
Такую елку можно просто нарисовать мелом либо на стене темного цвета, либо на черной доске. Затем на нарисованный контур ели необходимо приклеить игрушки, мишуру и гирлянды. Один из плюсов такой елки в том, что ее не нужно убирать, достаточно после праздников протереть тряпкой доску или стену.
Таким образом, существует множество интересных альтернатив для традиционной новогодней елки. Выберите тот вариант, который больше всего соответствует вашему стилю и предпочтениям, и создайте неповторимую новогоднюю атмосферу в своем доме.