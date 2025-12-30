Пермяки смогут узнать о долгах во время новогодних праздников

Главное управление ФССП России по Пермскому краю поздравило жителей региона с наступающими праздниками и напомнило о графике работы. В этом году последним рабочим днем для судебных приставов станет 30 декабря. К исполнению обязанностей сотрудники ведомства вернутся 12 января 2026 года.
Во время новогодних каникул проверить наличие задолженностей и узнать информацию по исполнительным производствам можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Там же доступна информация о возможных ограничениях, наложенных на гражданина или его имущество.
Специалисты советуют заранее проверить свой правовой статус, особенно тем, кто планирует поездки в праздничные дни. Оплатить долги также можно через «Госуслуги», а после оплаты — сразу сообщить об этом судебному приставу через электронный сервис.
Кроме того, на официальном сайте ГУФССП России по Пермскому краю продолжает работать «Интернет-приемная». С ее помощью жители могут направить обращение, жалобу, предложение или благодарность в электронном виде.