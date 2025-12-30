Ричмонд
Работа фонда «Защитники Отечества» помогает властям, заявил Путин

Путин: Фонд «Защитники Отечества» помогает властям видеть проблемы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Работа фонда «Защитники Отечества» помогает обратить внимание властей на те вещи в системе поддержки ветеранов специальной военной операции, которые ранее оставались незамеченными, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства во вторник встретился с замминистра обороны РФ, председателем государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Президент в беседе отметил душевную теплоту, с которой она относится к этой работе, и попросил в дальнейшем сохранять именно такой подход.

«Именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают. Тем не менее, несмотря на то, что работа проводится большая, конечно, так же как и в любой деятельности подобного рода, всегда есть вещи, которые требуют особого внимания. А может быть, и возникает что-то, что раньше государство и не заметило, но обязано это сделать», — сказал Путин.

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан в 2023 году. Его основной задачей является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.

