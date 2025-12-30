В Самаре энергетики подали в суд на крупное ТСН из-за долга в 24 млн рублей

Энергетики подали в суд на товарищество собственников недвижимости «Город мира», которое управляет семью домами на улицах Гастелло, Санфировой и Московском шоссе в Самаре. Ресурсоснабжающая компания требует признать ТСН банкротом из-за долга в 24 млн 418 тысяч рублей за тепло и горячую воду.
«Товарищество не оплатило тепловую энергию, которую жители МКД получали с августа 2024 года по ноябрь 2025 года. Оно отказывается оплачивать счета, ссылаясь на отсутствие средств. При этом большинство жителей добросовестно оплачивают коммунальные услуги», — сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
По данным ресурсоснабжающей компании, тепловые сети, которые находятся в обслуживании ТСН, все еще не введены в эксплуатацию и не получили разрешения Ростехнадзора. При этом жители все равно получают тепло и горячую воду. Поскольку договориться с ТСН энергетикам не удалось, они решили подать иск в суд. Дата первого заседания по заявлению пока неизвестна.