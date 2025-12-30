Ричмонд
В Самарской области назначили четырех новых судей

В Самарской области указом Президента назначили новых судей.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области назначили новых руководителей для двух судов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ был подписан в понедельник, 29 декабря. Согласно опубликованному распоряжению, новые председатели суда назначены в Красноглинском и Промышленном районах областного центра, ими стали Лайсян Гиниятуллина и Римма Желткова соответственно. В Советском районе судьей назначили Марину Кузнецову.

Также кадровые изменения произошли в городе Отрадном. Руководителем суда стала Ирина Тонеева, соответствующую информацию опубликовали в пресс-службе Самарского областного суда.