В Самарской области назначили четырех новых судей

Документ был подписан в понедельник, 29 декабря. Согласно опубликованному распоряжению, новые председатели суда назначены в Красноглинском и Промышленном районах областного центра, ими стали Лайсян Гиниятуллина и Римма Желткова соответственно. В Советском районе судьей назначили Марину Кузнецову.