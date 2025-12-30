Пролетарский район Ростовской области в праздничные дни останется без автобусов

В Пролетарском районе Ростовской области автобусы не выйдут на линии на новогодних праздниках. Об этом со ссылкой на местную администрацию сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
— МАУ «Служба градостроительной деятельности и дорожного хозяйства» информирует, что с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года отменены рейсы автобусных маршрутов, — процитировали в публикации информацию администрации Пролетарского района.
Причины не указали. Перед жителями района извинились, людей попросили отнестись с пониманием к ситуации.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.