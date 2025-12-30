Любимова рассказала о желании бойцов СВО работать в сфере культуры

«Многие участники и ветераны СВО открывают в себе интерес к творческой самореализации и трудоустройству в области культуры, даже если ранее они не были связаны с этой сферой, и в работе проектного офиса мы уделяем этому вопросу особое внимание», — рассказала Любимова.