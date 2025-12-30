Какие машины можно купить по госпрограмме в 2026 году?

Государственная программа «Первый автомобиль», созданная для поддержки граждан при покупке первого авто и стимулирования отечественного автопрома, продолжит работу в 2026 году. Какие машины и с какой выгодой можно купить — читайте в справке aif.ru.
Кто может участвовать в программе в 2026 году?
Право на льготный кредит имеют: медицинские и педагогические работники госучреждений, участники СВО и их семьи, инвалиды, родители с несовершеннолетними детьми, военные пенсионеры. Важное условие — заявитель не должен иметь других действующих автокредитов. Также в программе могут участвовать те, кто продает свой автомобиль (не старше 6 лет и в собственности не менее года), чтобы использовать вырученные средства в качестве первоначального взноса.
На какую скидку можно рассчитывать?
Размер государственной субсидии зависит от региона и типа автомобиля. Для жителей большинства регионов России скидка составляет 20% от стоимости авто. Для покупателей из Дальневосточного федерального округа — 25%. Максимальная поддержка предусмотрена для покупателей электромобилей по всей стране — 35%, но не более 925 тыс. руб. Это делает покупку «зеленого» транспорта особенно выгодной.
Какие модели с двигателем внутреннего сгорания доступны?
Программа строго ориентирована на автомобили, произведенные в РФ, — в список входят популярные модели:
- Lada: Granta, Vesta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, Iskra.
- UAZ: все модели категории B (например, «Патриот», «Хантер»).
- GAZ: все модели категории B («Газель NEXT» и другие).
- «Москвич»: кроссовер «Москвич 3».
- Tenet: кроссовер T4.
Какие электромобили можно купить со скидкой 35%?
Ассортимент электрических машин по программе заметно расширился — в 2026 году покупателям будут доступны:
- Отечественные бренды: «Москвич 3е», Lada e-Largus, Amberauto A5.
- Evolute: целая линейка — i-JOY, i-SKY, i-SPACE, i-JET, i-VAN.
- Премиум-сегмент: кроссовер и минивэны китайской марки Voyah (Free, Dream, Passion), собираемые в России.
Именно на электрокары действует повышенная субсидия, что существенно снижает их финальную стоимость для потребителя.
Каковы основные условия кредита?
Максимальный срок автокредита по программе составляет 7 лет. Обязательным условием является покупка нового автомобиля исключительно отечественного производства. Автомобиль должен быть новым, произведенным не ранее 2025 года, его стоимость не должна превышать 2 млн руб., а масса — 3,5 тонны. Важно, что программа распространяется только на те дилерские центры и банки, которые в ней участвуют. Жителям регионов рекомендуется заранее уточнять возможность оформления такого кредита у местных официальных дилеров.