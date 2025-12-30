Какие машины можно купить по госпрограмме в 2026 году?

Право на льготный кредит имеют: медицинские и педагогические работники госучреждений, участники СВО и их семьи, инвалиды, родители с несовершеннолетними детьми, военные пенсионеры. Важное условие — заявитель не должен иметь других действующих автокредитов. Также в программе могут участвовать те, кто продает свой автомобиль (не старше 6 лет и в собственности не менее года), чтобы использовать вырученные средства в качестве первоначального взноса.