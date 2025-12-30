НЦЗПД сказал, могут ли белорусы выложить в интернет видео с утренника, где есть чужие дети

В НЦЗПД уточнили, что видео с собственным ребенком может быть опубликовано в сети, но если на нем присутствует чужой ребенок, то на это уже понадобится разрешение его родителей. Согласно части 2 статьи 18 закона № 455−3 Об информации, информатизации и защите информации" для размещения в социальных сетях фото или видео с другими людьми понадобится их согласие. Специалисты обращают внимание, что согласие может быть и устным, главное, чтобы оно было.