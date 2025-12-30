НЦЗПД сказал, могут ли белорусы выложить в интернет видео с утренника, где есть чужие дети

НЦЗПД сказал, могут ли белорусы опубликовать видео с утренника с чужими детьми. Подробности сообщили в телеграм-канале Национального центра защиты персональных данных.
«Можно ли выложить видео с новогоднего утренника, где мой ребенок — Зайчик, а его подружка — Снежинка? Или надо сначала спросить родителей Снежинки?», — поинтересовались белорусы у специалистов.
В НЦЗПД уточнили, что видео с собственным ребенком может быть опубликовано в сети, но если на нем присутствует чужой ребенок, то на это уже понадобится разрешение его родителей. Согласно части 2 статьи 18 закона № 455−3 Об информации, информатизации и защите информации" для размещения в социальных сетях фото или видео с другими людьми понадобится их согласие. Специалисты обращают внимание, что согласие может быть и устным, главное, чтобы оно было.
«Так что прежде, чем нажать “Опубликовать”, лучше спросить: “А вы не против?”. Это не только уважение к закону, но и к личным границам», — сказано в сообщении.
