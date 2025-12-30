Сколько стоит пенсионный балл в 2026 году?

Этот механизм рассчитан на людей без официальной работы, за которых некому платить пенсионные взносы. Например, на самозанятых специалистов, индивидуальных предпринимателей или даже на тех, кто хочет обеспечить пенсией своего неработающего супруга. Чтобы начать платить взносы самостоятельно, необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России. Сделать это можно удобным способом: через портал «Госуслуги», на сайте самого фонда, при личном визите в его отделение или отправив документы по почте.