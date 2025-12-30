Сколько стоит пенсионный балл в 2026 году?

Для назначения страховой пенсии российским законодательством установлен обязательный минимум: 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые гражданин обычно накапливает в годы официальной работы. При нехватке баллов их разрешено компенсировать путем уплаты добровольных взносов в Соцфонд. Однако, согласно информации депутата Госдумы Екатерины Стенякиной, переданной агентству ТАСС, с 2026 года цена подобного решения станет значительно выше.
Сколько будет стоить один пенсионный балл в 2026 году?
Стоимость покупки одного пенсионного балла, который одновременно приравнивается к году стажа, в 2026 году составит 65,6 тыс. руб. Для сравнения: в 2025 году эта сумма равна 60,4 тыс. руб. Таким образом, цена вырастет более чем на 5 тыс. руб. Важно понимать, что это сумма взноса, а не стоимость самого балла при расчете пенсии. С 1 января 2026 года стоимость одного балла при индексации пенсий будет равна 156,76 ₽
Кто и как может докупить баллы?
Этот механизм рассчитан на людей без официальной работы, за которых некому платить пенсионные взносы. Например, на самозанятых специалистов, индивидуальных предпринимателей или даже на тех, кто хочет обеспечить пенсией своего неработающего супруга. Чтобы начать платить взносы самостоятельно, необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России. Сделать это можно удобным способом: через портал «Госуслуги», на сайте самого фонда, при личном визите в его отделение или отправив документы по почте.
Каковы лимиты при покупке стажа?
В 2026 году максимально можно будет докупить 8,7 пенсионного балла. При этом для большинства категорий (кроме самозанятых) действует важное правило: купленный стаж не может составлять более половины от требуемого. То есть, если для пенсии нужно 15 лет, то не более 7,5 лет можно сформировать за счет добровольных взносов.
Как происходит оплата пенсионных баллов?
После получения положительного решения по заявлению СФР направит банковские реквизиты для осуществления платежа. У покупателя будет возможность выбрать наиболее удобный формат оплаты добровольных взносов: единовременный перевод полной суммы, рассчитанной на целый год, или более гибкий вариант с помесячным внесением средств. Чтобы точно понять, сколько потребуется средств для достижения нужного количества баллов, рекомендуется использовать специальный калькулятор приобретения ИПК и стажа на официальном сайте СФР.