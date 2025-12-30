Глава минприроды высказался о важности регулирования посещения Байкала

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Поправки в закон об охране Байкала нужны для того, чтобы регулировать нормальные условия жизни и посещения, если этого не делать, то там всё будет загажено, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
«Надо понимать, что больше 140 тысяч человек живут на Байкале. И если не регулировать нормальные условия жизни, посещения Байкала, то, к сожалению, всё там будет загажено», — сказал Козлов в интервью телеканалу «Россия 24».
Он отметил, что из-за отсутствия регуляторики с некоторыми случаями застройки на побережье, на противопожарных полосах пришлось разбираться.