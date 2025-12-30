Ричмонд
Омским строителям Красногорского гидроузла наконец-то выплатили долгожданную зарплату

Компания «МежРегионСтрой» не отдавала заработанные деньги двумстам омичам почти три месяца.

Источник: Комсомольская правда

Свыше 34,8 млн рублей получили 30 декабря омские рабочие, строящие Красногорский гидроузел. Трехмесячная задолженность числилась за подрядчиком строительства — компанией «МежРегионСтрой».

«Перед 188 работниками ООО “МежРегионСтрой” погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 34,8 миллионов рублей», — говорится в заявлении омской прокуратуры.

Ведомством был установлен факт трехмесячной задержки зарплаты, в следствии чего прокуратура Омского района внесла представление руководителю компании, а также вынесла постановление о привлечении его к административной ответственности.

Ранее «КП в Омске» сообщала о том, что строители Красногорского гидроузла рискуют под Новый год остаться без денег. Зарплата рабочим не выплачивалась с октября.