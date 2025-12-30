Что нельзя пить после шампанского?

Поэтому после шампанского не рекомендуется «повышать градус» и смешивать его с крепким алкоголем. Если же человек всё-таки продолжает пить, безопаснее оставаться в рамках одного типа напитка. Так после шампанского логично перейти на тихое вино (желательно того же типа — белое после белого игристого), делать паузы, пить воду и внимательно следить за самочувствием.