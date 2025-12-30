Что нельзя пить после шампанского?

Большинство наших сограждан провождают и встречают Новый год шампанским. А что можно после него? Об этом aif.ru рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель клиники, Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
Шампанское и другие игристые вина — это особый вид алкоголя. За счёт углекислого газа (пузырьков) он значительно быстрее всасывается в кровь через стенки желудка, из-за чего опьянение развивается быстрее и менее предсказуемо. Если после шампанского перейти на крепкий алкоголь — водку, коньяк, виски — нагрузка на печень резко возрастает, а риск тяжёлого похмелья и интоксикации существенно повышается.
Неблагоприятно сочетание шампанского и с другими газированными алкогольными напитками, коктейлями и сладкими ликёрами. Газ и сахар дополнительно ускоряют всасывание этанола и усиливают обезвоживание, что нередко приводит к головной боли, тошноте и выраженной слабости уже на следующий день.
Поэтому после шампанского не рекомендуется «повышать градус» и смешивать его с крепким алкоголем. Если же человек всё-таки продолжает пить, безопаснее оставаться в рамках одного типа напитка. Так после шампанского логично перейти на тихое вино (желательно того же типа — белое после белого игристого), делать паузы, пить воду и внимательно следить за самочувствием.