Закон об охране Байкала устанавливает обязательное заключение РАН

«Ключевое, о чем договорились, принимая этот закон, — что обязательно должно быть заключение Российской академии наук. Это вопросы связаны там, где будет вырубка деревьев, особенно связаны с вопросами лесовосстановления. Обязательно экологическая экспертиза», — сказал Козлов в интервью телеканалу «Россия 24».