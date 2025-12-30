Закон об охране Байкала устанавливает обязательное заключение РАН

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новые требования закона об охране Байкала устанавливают обязательное наличие заключения Российской академии наук по вопросам вырубки, лесовосстановления и экологической экспертизы, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
«Ключевое, о чем договорились, принимая этот закон, — что обязательно должно быть заключение Российской академии наук. Это вопросы связаны там, где будет вырубка деревьев, особенно связаны с вопросами лесовосстановления. Обязательно экологическая экспертиза», — сказал Козлов в интервью телеканалу «Россия 24».