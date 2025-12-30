Коржи будут хрустеть. 4 совета для идеального «Наполеона» на Новый год

Я делаю для «Наполеона» заварной крем на желтках и молоке. Чтобы коржи не промокали, этот крем нужно сделать более жирным, чем обычно. На 500 граммов крема надо положить 80−100 г сливочного масла 82% жирности. Масло даст крему аромат и нужную консистенцию. Кроме того, вместо муки — заварите крем на кукурузном крахмале. Если заваривать не на муке, то крем будет больше размачивать коржи.