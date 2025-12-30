Жительница Башкирии, погубившая пенсионерку в пьяном ДТП, получила реальный срок

В Ишимбае завершилось судебное разбирательство по делу о гибели пожилой женщины в ДТП. Суд признал виновной женщину, которая находилась за рулем в нетрезвом состоянии.
Установлено, что в августе 2025 года на перекрестке улиц Советской и Бульварной нетрезвая женщина, управлявшая автомобилем Great Wall, выехала на тротуар и сбила 86-летнюю пенсионерку. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в реанимацию местной больницы, где спустя несколько дней она умерла.
Подсудимая полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ей запретили садиться за руль на срок 2 года и 10 месяцев. При этом исполнение приговора отложили: отбывать наказание она начнет только после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.
