Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Башкирии, погубившая пенсионерку в пьяном ДТП, получила реальный срок

В Ишимбае вынесли приговор по делу о гибели старушки под колесами авто.

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбае завершилось судебное разбирательство по делу о гибели пожилой женщины в ДТП. Суд признал виновной женщину, которая находилась за рулем в нетрезвом состоянии.

Установлено, что в августе 2025 года на перекрестке улиц Советской и Бульварной нетрезвая женщина, управлявшая автомобилем Great Wall, выехала на тротуар и сбила 86-летнюю пенсионерку. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в реанимацию местной больницы, где спустя несколько дней она умерла.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ей запретили садиться за руль на срок 2 года и 10 месяцев. При этом исполнение приговора отложили: отбывать наказание она начнет только после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.