Минобразования внесло важные изменения в проведение централизованного экзамена в Беларуси

Минобразования изменило проведение централизованного экзамена в Беларуси. Подробности опубликованы в телеграм-канале Республиканского института контроля знаний.
В РИКЗ заметили, что накануне второго этапа репетиционного тестирования и репетиционного централизованного экзамена Министерством образования приняты важные изменения в документ, который регламентирует порядок проведения ЦЭ и РЦЭ.
В частности, белорусскими абитуриентами в бланке ответов вместо серии и номера паспорта указывается идентификационный номер. В институте контроля знаний напомнили, что общий вид идентификационного номера выглядит следующим образом:
«ЦЦЦЦЦЦЦ Б ЦЦЦ ББ Ц, где Ц — цифра от 0 до 9; Б — буква латинского алфавита».
Кроме того, участникам централизованного экзамена (репетиционного централизованного экзамена) не разрешается иметь при себе, а также выносить из аудитории и пункта проведения ЦЭ (РЦЭ) записи, в которых есть тестовые задания на любом носителе. Также были уточнены требования к калькуляторам.
