Эксперт предупредил об опасности новогодних салатов с майонезом

Нутрициолог Елена Желянина в беседе с NEWS.ru предупредила, что традиционные майонезные салаты на новогоднем столе создают серьёзную нагрузку на здоровье. В них часто сочетаются сразу несколько источников холестерина: яичные желтки, жирное мясо и сам майонез. Всего одна столовая ложка этого соуса содержит до 12 граммов жира, а если он входит в несколько блюд, суточная норма может быть превышена в три раза.