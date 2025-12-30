Эксперт предупредил об опасности новогодних салатов с майонезом

Нутрициолог Елена Желянина в беседе с NEWS.ru предупредила, что традиционные майонезные салаты на новогоднем столе создают серьёзную нагрузку на здоровье. В них часто сочетаются сразу несколько источников холестерина: яичные желтки, жирное мясо и сам майонез. Всего одна столовая ложка этого соуса содержит до 12 граммов жира, а если он входит в несколько блюд, суточная норма может быть превышена в три раза.
— Это создает «тройной удар» по организму. Во-первых, страдает печень, которая начинает усиленно вырабатывать холестерин. Во-вторых, сгущается желчь, что вызывает тяжесть, вздутие и проблемы с пищеварением. В-третьих, резко повышается нагрузка на поджелудочную железу, особенно если заедать салаты хлебом и запивать алкоголем, — пояснила специалист.
Сами салаты не опасны, но их избыток превращает праздник в метаболическую нагрузку. Чтобы снизить вред, эксперт советует соблюдать умеренность, добавлять к столу свежие овощи и делать перерывы между застольями.
