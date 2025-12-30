В Омской области полиция изъяла 25 единиц оружия за три дня рейда

Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» провели на территории Омской области. За три дня полицейские выявили 10 фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом в УМВД рассказали 30 декабря.
В Называевском районе изъяли самодельный пистолет, два незарегистрированных ружья и деталь от учебной гранаты. У жителя Тарского района также обнаружили ружье, оно хранилось в хозпостройке. У соседа этого фигуранта нашли в холодильнике 310 патронов.
Всего после профмероприятия к уголовной ответственности привлекли четверых человек. В рамках рейда изъяли 25 единиц огнестрельного оружия и более 600 единиц боеприпасов, включая 1,5 кг пороха.
Фото: УМВД России по Омской области.
За три дня также выявили 20 административных правонарушений, связанных с игнорированием правил хранения оружия.
