В Омской области полиция изъяла 25 единиц оружия за три дня рейда

В двух районах региона обнаружили незарегистрированные ружья, самодельный пистолет и боеприпасы.

Источник: Комсомольская правда

Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» провели на территории Омской области. За три дня полицейские выявили 10 фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом в УМВД рассказали 30 декабря.

В Называевском районе изъяли самодельный пистолет, два незарегистрированных ружья и деталь от учебной гранаты. У жителя Тарского района также обнаружили ружье, оно хранилось в хозпостройке. У соседа этого фигуранта нашли в холодильнике 310 патронов.

Всего после профмероприятия к уголовной ответственности привлекли четверых человек. В рамках рейда изъяли 25 единиц огнестрельного оружия и более 600 единиц боеприпасов, включая 1,5 кг пороха.

Фото: УМВД России по Омской области.

За три дня также выявили 20 административных правонарушений, связанных с игнорированием правил хранения оружия.

