В Омской области полиция изъяла 25 единиц оружия за три дня рейда

В Называевском районе изъяли самодельный пистолет, два незарегистрированных ружья и деталь от учебной гранаты. У жителя Тарского района также обнаружили ружье, оно хранилось в хозпостройке. У соседа этого фигуранта нашли в холодильнике 310 патронов.