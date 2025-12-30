Два перевозчика в Ростовской области продолжат работу до марта 2026 года

В Ростовской области два перевозчика — ООО «АТП Донское» и ООО «НПП» — после переговоров согласились до марта 2026 года сохранить межмуниципальные маршруты для Новочеркасска и СНТ. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
— Перевозчики, которые планировали прекратить движение по своим маршрутам с 1 января 2026 года изменили свое решение и будут продолжать обслуживать маршруты до марта 2026 года, — прокомментировала Алена Беликова.
Перевозки должны выполняться по графику. В ближайшее время власти собираются открыть конкурс для привлечения новых транспортных компаний.
С вопросами по поводу обслуживания на маршрутах можно обращаться по телефонам горячей линии министерства транспорта Ростовской области.
