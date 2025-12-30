Ричмонд
«Камаз» выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами

Цивилева: Камаз выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. «Камаз» начал изготавливать специальные автомобили и автобусы, чтобы ветераны специальной военной операции с протезированием и ампутациями после ранений могли вернуться к работе, сообщила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Наши производители “Камаза” изготавливают уже и автомобили с ручным управлением, и автобусы, городской транспорт. Например, на “Абилимпиксе” в Казани нам были представлены такие автобусы. Для того, чтобы наши ветераны даже при наличии протезирования, ампутации могли работать по своей специальности», — сказала Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она отметила, что программа фонда по выдаче автомобилей ветеранам с двойной ампутацией очень востребована. По словам замминистра, они с удовольствием работают на таких автомобилях, участвуют в автопробегах и проходят курсы экстремального вождения.

