«Камаз» выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами

«Наши производители “Камаза” изготавливают уже и автомобили с ручным управлением, и автобусы, городской транспорт. Например, на “Абилимпиксе” в Казани нам были представлены такие автобусы. Для того, чтобы наши ветераны даже при наличии протезирования, ампутации могли работать по своей специальности», — сказала Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.