«Температурная лихорадка»: какая погода ожидает жителей Татарстана на Новый год и после

Синоптики прогнозируют в новогодние каникулы существенные перепады температур.

Зима, которая пришла в наш регион с опозданием, готовит новые сюрпризы. Синоптики прогнозируют «температурную лихорадку» и перепады атмосферного давления. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Зима пришла в Татарстан со значительным опозданием. Снег в Казани лег только в начале второй декады первого зимнего месяца.

По словам начальника Гидрометцентра Татарстана Феликса Гоголя, по климатическим нормам зима в регион приходит тогда, когда среднесуточная температура опускается до 5-ти градусов мороза и образуется устойчивый снежный покров. В нынешнем году это произошло значительно позже обычного -­ примерно на 2−3 недели.

Температура воздуха в декабре также оказалась аномальной — в среднем она превысила климатическую норму примерно на 4 градуса. Морозы во второй половине первого зимнего месяца ситуацию не изменили.

«Месяц в целом все равно оказался выше нормы за счет аномально теплых первой и второй декад», — цитирует информагентство начальника Гидрометцентра РТ.

По словам эксперта, аномальная погода была связана с атлантическими и североатлантическими циклонами.

«Мы попадали то в теплый, то в холодный сектор», — пояснил Феликс Гоголь.

Осадки же в декабре, по словам эксперта, не стали аномальными, в целом они были в пределах нормы.

Гидрометцентр РТ прогнозирует, что в последний день уходящего года в Татарстане пройдет небольшой снег, местами ожидается метель. Температура воздуха составит 9−14 градусов мороза, ночью местами при прояснениях возможно понижение температуры до 17 градусов мороза.

«31 декабря ожидается стабильная зимняя погода — без сильных морозов, оттепелей и опасных осадков», — сказал начальник Гидрометцентра РТ.

В первые два дня нового года в регионе ожидается спокойная, относительно мягкая зимняя погода с небольшими осадками.

Однако в последующие пару дней возможно небольшое понижение температуры — до минус 12−17 градусов, которое затем снова сменится повышением температуры и снегопадами.

Как сообщил информагентству руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, начиная с 8−9 января вновь ожидается похолодание. На этот раз оно может быть более ощутимым ­- до минус 20−25 градусов.

По словам Шувалова, резкая смена погоды с понижением и повышением температуры воздуха будет характерны для всего первого месяца года.

«Я употребляю термины “температурная лихорадка”, “температурные горки”, “температурные качели”. Они будут преследовать погоду в Татарстане весь январь», — цитирует эксперта информагенство.

По словам начальника Гидрометцентра РТ, в норме температура воздуха в регионе в первой декаде января составляет порядка 10−11 градусов мороза. В период новогодних праздников регион окажется на границе температурных зон. В северной части Татарстана температура, скорее всего, будет около или чуть ниже климатической нормы. А в центральной и южной частях, включая столицу Татарстана, возможно, норма будет превышена — примерно на 2 градуса.