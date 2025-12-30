«Температурная лихорадка»: какая погода ожидает жителей Татарстана на Новый год и после

По словам начальника Гидрометцентра Татарстана Феликса Гоголя, по климатическим нормам зима в регион приходит тогда, когда среднесуточная температура опускается до 5-ти градусов мороза и образуется устойчивый снежный покров. В нынешнем году это произошло значительно позже обычного -­ примерно на 2−3 недели.