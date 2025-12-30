Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили дать врачам допвыходной после смены в новогоднюю ночь

РИА Новости: в ГД предложили дать врачам допвыходной после смены в новый год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили дать врачам и медсёстрам дополнительный выходной день после смены в новогоднюю ночь, соответствующее обращение направлено главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«В целях поддержки медицинских работников и сохранения их здоровья предлагаем рассмотреть возможность введения специальной социальной гарантии: предоставления дополнительного оплачиваемого дня отдыха сверх нормы статьи 153 ТК РФ для персонала, отработавшего новогоднюю смену», — сказано в документе.

Авторы инициативы отмечают, что действующее трудовое законодательство за работу в праздники предусматривает либо оплату не менее чем в двойном размере, либо предоставление другого дня отдыха.

Парламентарии подчёркивают, что формально право выбора формы компенсации принадлежит работнику, однако в условиях кадрового дефицита, который, по официальным данным Минздрава, составляет более 23 тысяч врачей и 63 тысяч среднего медперсонала, реализация этого права на практике часто затруднена.

Депутаты убеждены, что медики вынуждены выбирать денежную компенсацию, лишаясь возможности полноценного восстановления.

В этой связи авторы инициативы считают целесообразным введение дополнительного оплачиваемого выходного дня для медицинских работников, занятых в новогоднюю ночь.

«Такое решение станет справедливой компенсацией за работу в условиях пиковой нагрузки и проявлением реальной заботы о медицинских работниках и их пациентах. Гарантированное время на восстановление позволит снизить уровень усталости и предотвратить ошибки, связанные с переутомлением», — заключается в документе.