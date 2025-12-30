По требованию прокуратуры воронежской сироте выдали квартиру

Прокуратура Калачеевского района Воронежской области защитила права 22-летней сироты. Женщина обратилась в ведомство с заявлением о нарушении ее жилищных прав.
Прокурорская проверка установила, что заявительница воспитывает годовалую дочь и замужем за участником специальной военной операции. С 2017 года она состоит на учете как нуждающаяся в предоставлении жилья. Но до сих пор квартиру молодой маме не дали.
Прокуратура района обратилась в суд с требованием обязать министерство социальной защиты Воронежской области предоставить сироте жилье. Суд иск удовлетворил.
Женщине выдали благоустроенную квартиру в Воронеже.