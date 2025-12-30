В Москве ежегодно возводят более 10 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости

Современные методы применяются в том числе при строительстве социальных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы. Например, в 2025 году в районе Измайлово по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4/15 открыли первый детский сад, построенный по модульной технологии. Он рассчитан на 300 мест. Здания по этой технологии собирают, как конструктор. Важное преимущество — прочность и высокая степень готовности сразу после производства. В таких модулях есть все необходимые закладные под инженерные системы, поэтому монтаж не занимает много времени, так же, как и фасадные и отделочные работы. Так, для возведения надземной части нового детского сада понадобилось 114 модулей, которые установили всего за две недели. Для сравнения: обычно этот этап строительства занимает от 6 до 9 месяцев.