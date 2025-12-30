Госстандарт запретил два вида белорусского шпика — вот почему. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
Под запретом оказался шпик «Пикантный» копченый охлажденный, а также шпик (продукт из шпика) «Панский» соленый охлажденный. Производителем продукции является филиал № 1 «Цемагро» ОАО «Белорусский цементный завод» (Костюковичи, Могилевская область).
Специалисты обнаружили в продукции завышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (в 1,9 раза). Также было выявлено недопустимое наличие группы кишечной палочки (колиформы). Кроме того, в маркировке не указана энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции в джоулях или в кратных единицах.
В Беларуси два вида шпика попали под запрет продаж. Фото: danger.gskp.by.
В Госстандарте добавили, что были указаны недостоверные и неполные данные про условия хранения, а еще отсутствовал штриховой идентификационный код, информация про адрес производства, цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатура) материала, из которого изготовлена упаковка и символы: упаковка, предназначенная для контакта с пищевой продукцией. Запрет будет действовать с 31 декабря.
