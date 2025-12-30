Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»

Мишустин пригласил в Москву и мальчиков, и Маргариту с сестрой Вероникой. Дети побывали на елке в Кремле, в «Москвариуме», в цирке, на ВДНХ и в инновационно-образовательном комплексе «Техноград». Там они поучаствовали в мастер-классах по 3D-моделированию и робототехнике, посетили несколько мастерских, где наблюдали за автоматизацией производственных процессов и работой уникальной пневматической установки для развития навыков сборки конвейерных лент, а также попробовали себя в роли операторов станков с числовым программным управлением.