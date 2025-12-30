Блогер из Подмосковья содержит львенка в квартире

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Подмосковный блогер Эсам Шенино содержит львенка в многоквартирном доме, следует из публикаций в его социальных сетях.
Шенино публикует кадры, где запечатлено содержание дикого животного в квартире. Ряд видео сопровождаются геолокацией жилого комплекса «ART» в Красногорске. Кроме того, Шенино разместил фотографию, на которой держит львенка на руках, находясь за рулем транспортного средства.
Блогер также публикует кадры с пребыванием львенка в бытовых условиях. На видео зафиксировано, что с диким животным играют дети, кормят его из бутылочки.
Ранее сообщалось о подобном инциденте с содержанием 2,5-месячной львицы столичным блогером в квартире в «Москва-сити». Тогда межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку по информации о жестоком обращении с диким животным. По данным надзорного ведомства, в ночь на 25 декабря, блогер, ранее опубликовавший видео с животным в соцсетях, передал волонтерам 2,5-месячную львицу в критическом состоянии. При первичном ветеринарном осмотре у животного были выявлены многочисленные травмы: переломы трех лап, травма позвоночника, а также общее истощение костной ткани.