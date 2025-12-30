Блогер из Подмосковья содержит львенка в квартире

Ранее сообщалось о подобном инциденте с содержанием 2,5-месячной львицы столичным блогером в квартире в «Москва-сити». Тогда межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку по информации о жестоком обращении с диким животным. По данным надзорного ведомства, в ночь на 25 декабря, блогер, ранее опубликовавший видео с животным в соцсетях, передал волонтерам 2,5-месячную львицу в критическом состоянии. При первичном ветеринарном осмотре у животного были выявлены многочисленные травмы: переломы трех лап, травма позвоночника, а также общее истощение костной ткани.