Сбылась мечта 8-летнего Егора из Волгограда: он сел за штурвал самолета

— У нас невероятные впечатления от сегодняшнего дня. Огромное спасибо Минтрансу России и всем, кто помогал в исполнении мечты Егора. Мир гражданской авиации стал для него чуть ближе и понятнее, ему безумно всё понравилось. Егор ещё больше укрепился в стремлении стать авиатором, — поделилась мама мальчика Анастасия Пономарёва.