Непогода накроет Сочи на Новый год

В предгорьях и горах очень сильный снег с метелью, налипание мокрого снега на провода, заморозки до −5˚С, гололедица на дорогах, паводки на реках с неблагоприятными отметками. В Черном море ожидается усиление волнения до 6 баллов с высотой волн 4−4,5 метра, тягун в портах и опасность формирования смерчей над водой.