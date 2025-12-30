В предгорьях и горах очень сильный снег с метелью, налипание мокрого снега на провода, заморозки до −5˚С, гололедица на дорогах, паводки на реках с неблагоприятными отметками. В Черном море ожидается усиление волнения до 6 баллов с высотой волн 4−4,5 метра, тягун в портах и опасность формирования смерчей над водой.
Непогода накроет Сочи на Новый год
31 декабря 2025 в Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс неблагоприятных явлений: на побережье сильные дожди с грозой, переходящие в мокрый снег, ветер 20−22 м/с, в высокогорьях до 30−35 м/с.