Мишустин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом страны

«В честь наших героев текущий год был объявлен президентом Годом защитника Отечества. Мы всегда будем помнить подвиги всех поколений, которые в самые разные исторические периоды сражались за нашу Родину. И продолжим оказывать поддержку нашим воинам, это один из ключевых приоритетов страны, государства в целом», — подчеркнул Мишустин в беседе с их семьей.