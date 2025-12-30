Ричмонд
Мишустин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом страны

Мишустин назвал поддержку ветеранов СВО ключевым приоритетом страны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал ключевым приоритетом страны поддержку участников специальной военной операции.

Премьер-министр исполнил новогодние мечты детей в рамках акции «Елка желаний», а также пообщался с ребятами и их семьями по видеосвязи. Папа двух девочек — Маргариты и Вероники из Луганска — принимал участие в специальной военной операции.

«В честь наших героев текущий год был объявлен президентом Годом защитника Отечества. Мы всегда будем помнить подвиги всех поколений, которые в самые разные исторические периоды сражались за нашу Родину. И продолжим оказывать поддержку нашим воинам, это один из ключевых приоритетов страны, государства в целом», — подчеркнул Мишустин в беседе с их семьей.