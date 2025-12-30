«Добро. Центр» открыли в Таганроге после капитального ремонта

— Каждый обновленный «Добро. Центр» — не просто отремонтированное помещение, а пространство возможностей для тех, кто готов менять мир к лучшему. Мы создаем условия, чтобы волонтеры чувствовали поддержку, а жители области знали: здесь их услышат и помогут, — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.