«Добро. Центр» открыли в Таганроге после капитального ремонта

Третий по счету «Добро. Центр» обновили в Ростовской области в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге после капитального ремонта открыли площадку общественного развития «Добро. Центр», работающую на базе АНО «Луч Надежды». Об этом рассказали в управлении информационной политики донского правительства.

По информации властей, в 2025 году в регионе обновили три центра, в том числе, в рамках этой работы закупили оборудование и мебель, сделали брендирование. Речь идет о помещениях в Таганроге, Батайске и Шахтах.

Ремонт в центрах смогли сделать после успешного участия области во всероссийском конкурсе поддержки добровольчества «Регион добрых дел».

— Каждый обновленный «Добро. Центр» — не просто отремонтированное помещение, а пространство возможностей для тех, кто готов менять мир к лучшему. Мы создаем условия, чтобы волонтеры чувствовали поддержку, а жители области знали: здесь их услышат и помогут, — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.

На данный момент в регионе работают 28 «Добро. Центров» и один ресурсный центр добровольчества, который находится в ГАУ РО «Донской волонтерский центр».

