Скворцова исполнила мечты детей в рамках «Елки желаний»

Там уточнили, что четырёхлетний Феликс из Москвы мечтал о коньках для фигурного катания, чтобы в будущем выступать на соревнованиях, а девятилетний Дмитрий из Санкт-Петербурга очень хотел получить 3D-принтер, чтобы оживлять героев собственных мультфильмов. Эти детские мечты уже осуществились.