В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь запустят дополнительные трамваи

В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января горожане смогут добраться домой на трамвае. Специальные рейсы по поручению мэра города Владислава Пинаева запустит «Тагильский трамвай».
Организуют движение по шести маршрутам, чтобы охватить основные районы.
Они будут курсировать на маршрутах № 3 большого и малого кольца. Также № 9, который соединяет Тагилстрой — ВМЗ, № 10 между остановками УВЗ — Пихтовые горы. В том числе маршруты № 12 Пихтовые горы — Островского, № 15 Новая Кушва — ГГМ.
Последние машины отправятся в 3:39 часов ночи. Также в период праздников все трамваи будут курсировать по расписанию выходного дня. Изменения не коснутся автобусного движения. К тому же каждую ночь, включая новогоднюю, с 3:26 до 5:30 тагильчане смогут воспользоваться дежурными поездами, курсирующими по маршрутам. Ознакомиться с их расписанием можно на сайте.