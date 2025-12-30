В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь запустят дополнительные трамваи

Последние машины отправятся в 3:39 часов ночи. Также в период праздников все трамваи будут курсировать по расписанию выходного дня. Изменения не коснутся автобусного движения. К тому же каждую ночь, включая новогоднюю, с 3:26 до 5:30 тагильчане смогут воспользоваться дежурными поездами, курсирующими по маршрутам. Ознакомиться с их расписанием можно на сайте.