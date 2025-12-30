МВД прорабатывает инициативы по правилам работы мигрантов в России

«Планируется, что налог на доходы будет уплачиваться в виде фиксированных авансовых платежей. При этом если иностранный гражданин или лицо без гражданства работает в организации или у индивидуального предпринимателя, то налог исчисляет, удерживает и перечисляет налоговый агент, а если у физического лица — налог исчисляет и уплачивает сам иностранный гражданин или лицо без гражданства», — объяснили в ведомстве.