На сколько оштрафуют за использование пиротехники в запрещенных местах?

Да, могут, но не по федеральным, а по местным законам о тишине. В большинстве регионов для новогодней ночи (с 31 декабря на 1 января) делается исключение. Однако если запускать салюты в последующие ночи, например, с 1 на 2 января после 23:00, это может быть расценено как нарушение покоя граждан. Штрафы за это варьируются в зависимости от региона.