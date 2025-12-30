На сколько оштрафуют за использование пиротехники в запрещенных местах?

В предновогодней суете многие забывают, что праздничные огни — это не просто развлечение, а источник повышенной опасности. Запуск фейерверков в неположенных местах грозит не только административным наказанием, но и уголовной ответственностью, если будут тяжкие последствия.
Где именно запрещено запускать фейерверки?
Список мест, где пиротехника под запретом, четко регламентирован. Это все, что связано с риском для жизни и имущества:
- Жилые зоны: балконы, лоджии, крыши, дворы многоквартирных домов.
- Общественные места: стадионы, парки, территории у торговых центров во время работы.
- Объекты инфраструктуры: вблизи железных дорог, автозаправок, линий электропередач, аэропортов.
Важно учитывать и региональные особенности. В 19 субъектах РФ, включая приграничные Курскую, Белгородскую области, а также Крым и новые территории, действует полный запрет на фейерверки и петарды. Разрешены лишь бенгальские огни и хлопушки.
Какой штраф грозит за запуск в неположенном месте?
Основное наказание предусмотрено статьей 20.4 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности). Стандартный штраф за использование пиротехники в запрещенном месте (например, во дворе жилого дома) составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.
Ужесточенный штраф (от 40 тыс. до 50 тыс. руб.) ждет тех, чьи действия привели к пожару, порче имущества или причинению легкого/среднего вреда здоровью людей.
Могут ли оштрафовать за запуск фейерверков ночью?
Да, могут, но не по федеральным, а по местным законам о тишине. В большинстве регионов для новогодней ночи (с 31 декабря на 1 января) делается исключение. Однако если запускать салюты в последующие ночи, например, с 1 на 2 января после 23:00, это может быть расценено как нарушение покоя граждан. Штрафы за это варьируются в зависимости от региона.
Например, в Калужской области (до введения полного запрета на пиротехнику в определенный период), если побеспокоить людей шумом от петард или фейерверков, будьте готовы заплатить штраф. Для обычного человека это будет от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. руб. Но стоит учесть, что если шумным фейерверком нарушить еще и правила пожарной безопасности (например, запускали его рядом с домом), то штрафы за оба нарушения суммируются.
Что будет, если кинуть петарду в толпу или под ноги?
Такие действия квалифицируются уже не как нарушение пожарной безопасности, а как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Наказанием послужит штраф от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест до 15 суток. Если в результате пострадал человек или его вещи, «шутник» будет обязан полностью возместить ущерб, а в случае серьезных травм может наступить уже уголовная ответственность.