Схему движения шести автобусных маршрутов изменят в Воронеже

В Воронеже из-за введения запрета на движение транспорта у площади Ленина изменится схема движения шести автобусных маршрутов. Об этом сообщили в компании «Регионтранс».
В период с 15:00 среды, 31 декабря, до 3:00 четверга, 1 января, общественный транспорт будет курсировать следующим образом:
№ 120А «ж/д вокзал “Воронеж-1” — Аэропорт» в прямом направлении с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении с улицы Плехановской по улице Кольцовской;
№ 366а «Воронеж — Новоподклетное», № 366 В «Воронеж — Ямное — Новоживотинное», № 64 «ВГУ — ТРК “Сити-парк Град” в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской и Плехановской до остановки “ул. Фридриха Энгельса”. В прямом направлении от остановки “ул. Фридриха Энгельса” по улице Плехановской и далее по маршруту;
№ 239 «ВГУ — Александровка» в прямом направлении от остановки «ул. Куцыгина» и в обратном направлении по улице Кирова до остановки «ул. Куцыгина»;
№ 312а «Воронеж (Юго-Западный рынок) — Новая Усмань» в прямом направлении с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября и далее по маршруту.