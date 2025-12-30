Ричмонд
В Крыму заключила брак самая возрастная пара 2025 года

В Алуште заключили брак 88-летний жених и 79-летняя невеста.

Источник: Министерство юстиции Республики Крым

В Крыму заключила брак самая возрастная пара 2025 года, сообщает пресс-служба Минюста региона.

Среди предновогодних новобрачных — 88-летний жених и 79-летняя невеста из Алушты. Они отличились особой жизнерадостностью и теплым отношением друг к другу.

Также в последние дни года расписались пары: 80-летний жених и 64-летняя невеста, 70-летний жених и 65-летняя невеста, 70-летний жених и 64-летняя невеста.

В целом за последние «свадебные» дни средний возраст молодоженов составил 26−28 лет для женщин и 29−32 для мужчин. Пары старше 60 составили 19% от общего числа брачующихся.

Ранее мы писали, что старшее поколение продолжает считать свадьбу главным событием для молодых. А около 20% свадеб организуются именно в нетрадиционных форматах, что отражает разнообразие культурных предпочтений и религиозных убеждений современных семей.