Мишустин пообщался с детьми, чьи желания исполнил в «Елках желаний»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообщался по видеосвязи с детьми, чьи желания исполнил в рамках акции «Ёлки желаний» и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.
В декабре Мишустин снял с «Ёлки желаний» шарики с желаниями Саши Иванова, Миши Каймакова и Маргариты Дяченко. Дети приехали в Москву со своими родителями.
Премьер-министр по видеосвязи пообщался с детьми после экскурсии по столице, отметив, что они очень талантливые, целеустремленные и творческие, и в этом большая заслуга их родителей. Он поинтересовался, как дети провели время. Ребята рассказали, как посмотрели на акробатов и дрессированных животных в цирке, побывали в океанариуме и посетили павильоны ВДНХ.
Вместе с сестрами в Москву приехал и их папа Леонид Дяченко — участник специальной военной операции, который теперь продолжает службу в органах МВД в Луганске.
«Уверен, что ваши дочери гордятся вами, как и вся страна. Вы — пример мужества, любви к своей земле, на которой родились и выросли», — сказал Мишустин, обращаясь к ветерану.
В завершение общения российский премьер поздравил детей и их родителей с приближающимися новогодними праздниками.
«От всей души хочу вас поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Детки дорогие, вам самого доброго, любите и уважайте своих родителей, хорошо учитесь. Пусть все желания ваши исполнятся», — добавил Мишустин.