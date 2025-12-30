Мишустин пообщался с детьми, чьи желания исполнил в «Елках желаний»

Премьер-министр по видеосвязи пообщался с детьми после экскурсии по столице, отметив, что они очень талантливые, целеустремленные и творческие, и в этом большая заслуга их родителей. Он поинтересовался, как дети провели время. Ребята рассказали, как посмотрели на акробатов и дрессированных животных в цирке, побывали в океанариуме и посетили павильоны ВДНХ.