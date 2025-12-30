Чудеса случаются: «КП в Молдове» и химчистка AKURATTI подарили ноутбук семье из Кишинева

Эта история случилась в семье Катанкиных из города Кишинева, и началась с того, что Дед Мороз узнал про мечту сразу пятерых детей! Они очень хотели ноутбук, который им так необходим для учебы, и не только. В семье четыре школьника — Алексей, Матвей, Лиза, Маруся и маленькая Сонечка.
Новый год — волшебное время надежды и добра. Сеть химчисток AKURATTI совместно с «КП в Молдове» решили помочь семье исполнить мечту детей!
Невозможно выразить словами ту радость и изумление детей в момент, когда они увидели на пороге своего дома Деда Мороза! И особенно, когда он достал из мешка ту самую заветную коробку — ноутбук.
Этот момент стал для них настоящим новогодним чудом!
— Теперь мы сможем учиться лучше и находить ноты для всех мелодий (наше примечание: семья ведь музыкальная), — с улыбкой сказали дети.
Инициатором доброго дела выступила Алина Беличук, представитель компании AKURATTI.
— Детство — это период творчества, обретения друзей и осознания своей личности. Это время, когда дети должны чувствовать себя защищенными и любимыми. Для нас важно помогать, ведь ничего нет ценнее, чем видеть радость в глазах детей! — поделилась Алина.
Для AKURATTI протянуть руку помощи — не просто разовая акция. Это часть их философии — делать мир хоть чуточку добрее. В компании уверены, что образование — это ключ к будущему, и каждый ребенок должен иметь возможность учиться, даже если обстоятельства складываются не совсем так, как надо.
Эта история — напоминание о том, что чудеса случаются! Иногда для этого достаточно лишь небольшого шага навстречу друг другу.
