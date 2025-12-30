Чудеса случаются: «КП в Молдове» и химчистка AKURATTI подарили ноутбук семье из Кишинева

Эта история случилась в семье Катанкиных из города Кишинева, и началась с того, что Дед Мороз узнал про мечту сразу пятерых детей! Они очень хотели ноутбук, который им так необходим для учебы, и не только. В семье четыре школьника — Алексей, Матвей, Лиза, Маруся и маленькая Сонечка.