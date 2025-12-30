Жителям Челябинска рассказали, куда сообщать о безнадзорных животных

«Отлов животных, их транспортировку и передачу в приюты будет выполнять МКУ “Служба по обращению с животными без владельцев на территории города”. Заявки будет принимать Управление экологии и природопользования по телефону: (351) 729−33−66 (в рабочее время) или по электронной почте otlov.mku@mail.ru (круглосуточно)», — сообщили власти.
МУП будет работать за те же деньги, что и подрядчики. Напомним, в октябре 2025 года Управление экологии и природопользования администрации Челябинска заключило договор на отлов и передачу в приюты бездомных животных с индивидуальным предпринимателем Евгением Скородумовым. Он был подрядчиком по выполнению этих работ в этом году, но договор с ним расторгли. Новый контракт заключили по начальной цене 4,6 млн рублей. Срок окончания работ — 25 декабря этого года.
Предыдущий контракт с индивидуальным предпринимателем заключили в конце 2024 года до конца этого. Работы оценили в 7,2 млн рублей. Однако в августе договор расторгли по соглашению сторон. Стоимость исполненных обязательств составляла 7,1 млн. За время действия контракта подрядчика трижды штрафовали за некачественную работу.