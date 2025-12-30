Жителям Челябинска рассказали, куда сообщать о безнадзорных животных

МУП будет работать за те же деньги, что и подрядчики. Напомним, в октябре 2025 года Управление экологии и природопользования администрации Челябинска заключило договор на отлов и передачу в приюты бездомных животных с индивидуальным предпринимателем Евгением Скородумовым. Он был подрядчиком по выполнению этих работ в этом году, но договор с ним расторгли. Новый контракт заключили по начальной цене 4,6 млн рублей. Срок окончания работ — 25 декабря этого года.