Монумент «Родина-Мать» в Набережных Челнах признали ОКН

Центральной фигурой комплекса является изображение Феникса с женским лицом — символ возрождения народа после войны. Правая рука птицы обращена к детям, а левая держит меч, олицетворяя защиту и мир. На территории установлен Вечный огонь, зажженный от пламени на Мамаевом кургане, и мемориальная стена с именами героев-земляков.