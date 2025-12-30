Ричмонд
Монумент «Родина-Мать» в Набережных Челнах признали ОКН

Памятник был торжественно открыт 9 мая 1975 года.

Источник: t.me/OKN_Tatar

Мемориальный комплекс «Родина-Мать» в Набережных Челнах официально включен в реестр объектов культурного наследия Татарстана. Памятник, созданный казанским скульптором Ильдаром Хановым, был торжественно открыт 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Центральной фигурой комплекса является изображение Феникса с женским лицом — символ возрождения народа после войны. Правая рука птицы обращена к детям, а левая держит меч, олицетворяя защиту и мир. На территории установлен Вечный огонь, зажженный от пламени на Мамаевом кургане, и мемориальная стена с именами героев-земляков.

Идея создания монумента возникла в начале 1970-х годов, а его строительство, благодаря поддержке горожан, заняло рекордные два месяца и семнадцать дней. Сегодня «Родина-Мать» остается важным местом памяти и одним из символов города, ежегодно привлекающим тысячи посетителей.

Напомним, в Казани отреставрировали фасад усадьбы Шакир-солдата. Здание XIX—XX вв.еков на улице Тукая является образцом татарской городской архитектуры.