Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полное замещение людей в профессиональной сфере искусственным интеллектом может означать конец цивилизации, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале политик разместил информацию о том, как экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс, известный своими левыми взглядами, цитирует высказывания Илона Маска и Билла Гейтса об искусственном интеллекте и задает неудобные вопросы.
«Наше мнение: возможны два сценария. Первый состоит в том, что в обстановке нынешней ИИ-эйфории его возможности сильно преувеличивают, и за пределами нескольких сфер (автономный транспорт, автономное оружие, управление финансами, сбор налогов, частично — здравоохранение и образование), использование ИИ не уничтожит классический рынок труда и не приведет к “ненужности” людей», — написал Пушков.
Второй — катастрофический сценарий — состоит в «полном замещении людей» искусственным интеллектом, добавил он.
«Но это означает конец цивилизации», — полагает сенатор.
Парламентарий также отметил, что, по оценке Microsoft, наибольший удар «сильный искусственный интеллект» нанесет по таким профессиям, как переводчики, синхронисты; историки; проводники в поездах, стюарды и стюардессы; писатели; таможенники; домашние учителя; теле- и радиоведущие.
«Но, на мой взгляд, в случае, если позволить Машине (The Machine) формировать историю, литературу, понимание политики, отдать ей на откуп эфир, это будет антицивилизация. Если до этого не произойдет закономерного социального взрыва, то ликвидация гуманности и человеческого начала приведет к чудовищным последствиям, превратив людей в функции от машины, включая и тех, кто наивно рассчитывает ее контролировать», — заключил Пушков.