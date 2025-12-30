Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков

Пушков: замена людей на рынке труда на ИИ может означать конец цивилизации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полное замещение людей в профессиональной сфере искусственным интеллектом может означать конец цивилизации, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале политик разместил информацию о том, как экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс, известный своими левыми взглядами, цитирует высказывания Илона Маска и Билла Гейтса об искусственном интеллекте и задает неудобные вопросы.

«Наше мнение: возможны два сценария. Первый состоит в том, что в обстановке нынешней ИИ-эйфории его возможности сильно преувеличивают, и за пределами нескольких сфер (автономный транспорт, автономное оружие, управление финансами, сбор налогов, частично — здравоохранение и образование), использование ИИ не уничтожит классический рынок труда и не приведет к “ненужности” людей», — написал Пушков.

Второй — катастрофический сценарий — состоит в «полном замещении людей» искусственным интеллектом, добавил он.

«Но это означает конец цивилизации», — полагает сенатор.

Парламентарий также отметил, что, по оценке Microsoft, наибольший удар «сильный искусственный интеллект» нанесет по таким профессиям, как переводчики, синхронисты; историки; проводники в поездах, стюарды и стюардессы; писатели; таможенники; домашние учителя; теле- и радиоведущие.

«Но, на мой взгляд, в случае, если позволить Машине (The Machine) формировать историю, литературу, понимание политики, отдать ей на откуп эфир, это будет антицивилизация. Если до этого не произойдет закономерного социального взрыва, то ликвидация гуманности и человеческого начала приведет к чудовищным последствиям, превратив людей в функции от машины, включая и тех, кто наивно рассчитывает ее контролировать», — заключил Пушков.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше