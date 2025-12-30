Ричмонд
Суд постановил уволить главу Александровского округа из-за утраты доверия

Поводом стала проверка соблюдения антикоррупционного законодательства, проведенная городской прокуратурой.

Источник: Комсомольская правда

В Александровске по иску прокуратуры принято судебное решение о досрочном прекращении полномочий главы округа.

В ходе проверки надзорное ведомство выявило конфликт интересов. В связи с этим прокурор направил в городскую Думу представление с требованием отправить руководителя округа в отставку по причине утраты доверия. Однако депутаты данное предложение не поддержали.

После отказа представительного органа прокуратура обратилась в суд. В административном иске прокурор потребовал признать незаконным решение городской Думы, которая отказалась увольнять главу округа. Ответчиками по делу выступили как сам руководитель муниципалитета, так и местный представительный орган.

29 декабря 2025 года Александровский городской суд полностью удовлетворил требования прокурора и обязал уволить главу округа в связи с утратой доверия. В настоящее время судебное решение еще не вступило в законную силу.